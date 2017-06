Gleisi presidente

Graças a uma forte articulação de última hora do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a senadora paranaese Gleisi Hoffmann (PT) foi eleita presidente nacional do PT, no sábado, no 6º Congresso do partido. Candidata da corrente majoritária Construindo um Novo Brasil (CNB), Gleisi teve 367 votos, 61% do total, contra 226 votos (38%) do senador Lindbergh Farias (PT-RJ), que foi apoiado pelo Muda PT (grupo que reúne quatro correntes de esquerda).

Intervenção

Na véspera, as correntes Optei e Movimento PT, que tiveram cerca de 25% dos delegados no 6º Congresso, ameaçaram apoiar Lindbergh Lula entrou no circuito, telefonou pessoalmente para o ex-deputado Geraldo Magela, líder do Movimento PT, e para o deputado estadual José Américo Dias (PT-SP), do Optei, para pedir apoio à Gleisi.

Expulsão

O PMDB do Paraná abriu processo para decidir sobre a possibilidade de expulsão do ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures (PMDB), preso no sábado depois de ser flagrado recebendo uma mala com R$ 500 mil em propina da JBS. O anúnciou foi feito pelo senador Roberto Requião (PMDB), em encontro estadual do partido no sábado. Rocha Loures foi chefe de gabinete de Requião durante a última passagem do peemedebista pelo Palácio Iguaçu.

Pacote

A Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal volta a se reunir hoje para discutir mais dois projetos do pacote de ajuste fiscal proposto pelo prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN). Entre as questões em pauta estão a proposta que limitam a aposentadoria de novos servidores municipais ao teto do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e cria um fundo de previdência complementar do funcionalismo. E também a que estabelece a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal do Município, o que altera a data-base do funcionalismo e congela a progressão das carreiras dos servidores e o que faz diversas mudanças tributárias.

Interdito

Os projetos estão entre os que enfrentam maior resistência dos servidores, já que entre as mudanças está o adiamento da reajuste salarial anual de março para outubro, e a suspensão do pagamento de planos de carreira. Os sindicatos prometem mobilizar a categoria para pressionar os vereadores a retirarem as propostas de pauta. Na semana passada, a Câmara chegou a obter um “interdito proibitório” na Justiça para limitar o acesso à sessão. Os sindicatos, depois, conseguiram reverter a medida e a reunião foi transferida para o plenário da Casa. Apesar dos protestos, os projetos que previam o aumento da alíquota de constribuição dos servidores de 11% para 14% a partir de 2018 e o leilão de dívidas da prefeitura foram aprovados.

Drogas

A Comissão de Saúde, Bem-Estar Social e Esporte da Câmara se reúne hoje para discutir cinco projetos em pauta, entre eles os que proíbem o uso de drogas e de narguilé em locais públicos como praças, parques e ruas de Curitiba. O projeto sobre o consumo de drogas é de autoria do vereador Tico Kuzma (Pros) e a relatoria de Noemia Rocha (PMDB). Prevê multa de R$ 100,00 a quem utilizar drogas ilícitas em praças, parques, imediações das instituições de ensino e também nos locais de concentração de crianças, adolescentes, jovens, gestantes e idosos, e logradouros públicos.

Narguilé

A proibição de narguilé, segundo o autor, Dr. Wolmir Aguiar (PSC), seria em locais públicos abertos ou fechados, bem como a venda do cachimbo, essências e complementos para sua utilização aos menores de 18 anos. O descumprimento da lei implicará em apreensão e guarda do aparelho de narguilé pelas autoridades competentes, sendo que a devolução ficará sujeita ao pagamento integral de multa no valor de 25% do salário mínimo.