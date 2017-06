Estado Islâmico reivindica autoria de atentados em Londres

(foto: Reprodução/Youtube)

O grupo terrorista Estdo Islâmico (EI) reivindicou a autoria do ataque em Londres no último sábado (3). As informações são do Estadão.

O atentado deixou sete mortos e 48 feridos. Entre os feridos 21 pessoas ainda estão internadas em estado grave.

O ataque de sábado aconteceu em duas partes. Em uma delas uma van branca invadiu uma área reservada para pedestres na Ponte de Londres e atropelou seis pessoas.

Na outra parte do atentado um homem invadiu um restaurante a esfaqueou diversas pessaos.