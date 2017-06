Como denunciar os casos de agressão a crianças no Paraná

Os casos de agressão podem ser informados anonimamente ao Disque-Denúncia Nacional, pelo número 100, ou ao Disque-Denúncia Estadual, no 181. Também é possível buscar auxílio na sede do Nucria, na Av. Vicente Machado, 2560, no Centro de Curitiba. Nos casos mais graves de violência, é possível pedir à Justiça uma medida protetiva, recurso que permite a retirada da vítima do local onde é alvo da violência ou que o acesso do agressor a essa criança seja restringido.

É importante que o denunciante forneça o maior número de informações possíveis. Por isso, pegue todos os detalhes: local, características do menor, a frequência com que você presencia isso, se há outras pessoas envolvidas. Tenha sempre em mãos as características da vítima e o local em que ela se encontra. Assim que a denúncia é recebida, é analisada, e a partir do depoimento ela é encaminhada para o órgão competente. Por isso, é essencial também informar qual o tipo de violação (abuso, exploração ou violência física) e quem é o autor (familiares ou terceiros).