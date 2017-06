'Cândido' homenageia o Bloomsday

A edição 71 do jornal Cândido, editado pela Biblioteca Pública do Paraná, traz como destaque o Bloomsday, maior efeméride literária do mundo, celebrada no dia 16 de junho.

A data faz uma referência a Leopold Bloom, personagem central de Ulysses, romance escrito por James Joyce.

Lançado há 95 anos, em 1922, o livro narra o périplo de Bloom, que tem a normalidade de sua vida transformada em odisseia pelo gênio do autor irlandês.

O Cândido oferece aos leitores visões idiossincráticas de dois joyceanos a respeito do Bloomsday, fenômeno que ultrapassou o campo literário e se estabeleceu como uma marca cultural forte até mesmo para os não leitores de Joyce.

A tradutora e professora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Dirce Waltrick do Amarante faz um relato apaixonado sobre Ulysses e seu autor — paixão que a levou a diversas partes do mundo em busca de cenas, personagens e lugares eternizados na literatura de James Joyce.