Adélia Woellner fala sobre experiências na Biblioteca

A escritora Adélia Maria Woellner é a convidada da próxima edição do projeto Aventuras Literárias, em que autores falam sobre suas experiências de leitura e escrita com o público infantojuvenil diretamente com o público.

O evento acontece na Seção Infantil da Biblioteca Pública do Paraná, na próxima quarta-feira, dia 7 de junho, às 14h30. A entrada é gratuita.

Woellner fez sua estreia literária nos anos 1960 e desde então vem construindo uma vasta obra dedicada à literatura infanto-juvenil, poesia e prosa.

Ela escreveu mais de 20 livros, em diversos gêneros. Conhecida pela produção poética, também se dedica à literatura infantil.

Entre seus livros no gênero, destacam-se Férias no sítio, A menina do vestido de fitas e A menina que morava no arco-íris . Adélia Maria Woellner também pertence à Academia Paranaense de Letras e à Academia Paranaense de Poesia.

Coordenado pela Seção Infantil da BPP, o projeto “Aventuras Literárias” promove encontros com autores infantojuvenis para discutir e valorizar a leitura e a literatura. Desde 2011, mais de 50 escritores já participaram do evento.

Serviço

O quê: “Aventuras Literárias”

com Adélia Woellner

Quando: Dia 7 de junho,

às 14h30,

Onde: Seção Infantil

da Biblioteca Pública

do Paraná

Rua: Cândido Lopes,

133, Curitiba — Estado

do Paraná

Quanto: Entrada

franca