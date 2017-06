Brasil, o país das novelas

Como se isso ainda fosse necessário, os números demonstram e comprovam, sem deixar qualquer dúvida, que o Brasil é o país das novelas. Para todos os públicos e todos os gostos. Senão, vejamos: o SBT tem, além da inédita todas as noites, duas mexicanas e uma reprise na faixa da tarde; Globo, uma reprise, Malhação e outras quatro depois das 18 horas, e a Record, uma inédita e três reprises. Sem considerar Band e TV Aparecida, que são apenas exibidoras, é incalculável o número de profissionais envolvidos nessas produções. Não existem levantamentos a respeito, mas as novelas e o jornalismo são os que mais empregam na televisão brasileira. Difícil imaginar também que, comparativamente, qualquer outro país do mundo consiga somar números tão expressivos.

Estreia amanhã

Marcos Caruso e Irene Ravache serão alguns destaques de Pega Pega, da Cláudia Souto, estreia da Globo nesta terça-feira. Sabine, personagem da Irene, volta da Suíça em meio ao roubo milionário que agita o começo da novela.

Mercado

Evandro Figueira, ex-BandSports, acaba de ser contratado para ser o novo vice-presidente da IMG, uma das maiores agências de direitos esportivos do mundo. É a empresa responsável pela negociação de eventos como Roland Garros, Wimbledon, todas as competições da Federação Internacional de Vôlei, entre tantos outros.

Tratamento diferente

Contratada pela Record, depois de breve passagem pelo SBT, a repórter Marcela Araújo tem recebido um tratamento diferenciado na redação, inclusive com um editor-executivo do jornal, Octávio Tostes, designado para cuidar exclusivamente das matérias dela. Para todos e oficiais efeitos, o fato de ser noiva de um alto membro da Igreja Universal é apenas uma casualidade.

O problema...

Repórteres e editores do Jornal da Record, além de inseguros, estão insatisfeitos com marcações mal feitas, dados não apurados e pautas sem pé nem cabeça propostas pelas chefias. Talvez tudo isso explique o clima bem desagradável da redação nos últimos tempos.

Tudo pronto

Produção do Domingão do Faustão já está envolvida com a próxima edição da Dança dos Famosos. Se antes existia resistência e certo temor de alguns artistas em se envolver na disputa, hoje o número de oferecimentos chegar a surpreender. E um pessoal das mais diversas faixas de idade.

Evento

Nome conhecido da TV, Rodrigo Rodrigues também integra a lista de novidades da nova programação da rádio Globo. Na noite desta terça-feira, no Rooftop 5, em São Paulo, todo o time será apresentado ao mercado e à imprensa.

Subiu no telhado

Na Band já não existe tanta certeza assim de um novo X Factor ainda para este ano. A situação está bem complicada. Como existem pendências, nenhuma produtora tem demonstrado interesse em embarcar nessa aventura.

Não tá fácil

A situação está tão complicada na Band, que nem a renovação da carteirinha da Aceesp ela paga mais para o seu pessoal do esporte. A partir de agora, como não existem mais transmissões fora, cada um que pague a sua. Estão achando que, se continuar assim, qualquer hora vão ter que transmitir jogo de casa.

Carência

A televisão sofre esse eterno problema envolvendo a falta de “galãs maduros” ou de “meia-idade” para as novelas. Daí o fato de os poucos em cartaz praticamente emendarem um trabalho no outro. Humberto Martins, por exemplo, assim que encerrar A Força do Querer iniciará imediatamente preparação para O Sétimo Guardião.

Participação especial

Enquanto não inicia seus trabalhos em O Outro Lado do Paraíso, próxima das nove, Fernanda Montenegro vai de Mister Brau. No próximo dia 13, dona Rosita, cheia de saudades do filho, Gomes (Kiko Mascarenhas), se instala na mansão dos protagonistas. É só um programa.

Bate-rebate

 Globo dividiu a sua equipe para a transmissão da final da Liga dos Campeões...

 ... Enquanto Galvão Bueno, para a televisão, usou os estúdios de São Paulo...

 ... Cleber Machado e Caio Ribeiro fizeram o jogo do Rio para as salas de cinema.

 Amanhã, terça, no Shopping Pátio Higienópolis, Patrícia Kogut vai lançar em São Paulo o livro 101 Atrações de TV que Sintonizaram o Brasil...

 ... Um trabalho imperdível para estudantes e quem orbita neste meio.

 Toda a equipe da primeira, será mantida na segunda temporada do Dancing Brasil, da Xuxa, que irá estrear no dia 24 de julho...

 ... Segunda temporada que fará o diretor Rodrigo Carelli se desdobrar, porque começam a entrar em curso os trabalhos da próxima Fazenda...

 ... Aliás, o elenco da nova Fazenda é um assunto restrito a poucas pessoas...

 ... Além do próprio Carelli, só o número um, Marcelo Silva.

C´est fini

Apesar da mudança da Fazenda, agora para um sítio em Itapecerica da Serra, a Record continuará mantendo as suas instalações em Itu.

Cuidando de tudo e mantendo todo o seu pessoal, inclusive o conhecido caseiro Clébis.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!