A mostra que comemora os 25 anos de atividades da galeria de arte Solar do Rosário está em cartaz no Memorial de Curitiba. A exposição O Solar do Rosário por seus artistas reúne 80 obras de 56 artistas paranaenses e brasileiros que retrataram em diferentes épocas o histórico casarão onde funciona o espaço cultural.

Entre os artistas cujas obras integram a exposição estão Poty Lazarotto, Carlos Eduardo Zimermann, Mara de Toledo, José Antonio de Lima, Ruben Esmanhotto, Paula Schmidlin, Dulce Osinski, Armando Merege, Corina Ferraz, Jair Mendes, Lélia Brown, Solda, Mazé Mendes e Rogério Dias. Além das técnicas utilizadas, que vão do desenho até gravações em bronze, a diversidade também se apresenta pelo olhar dos criadores. Enquanto alguns retrataram a fachada ou outros detalhes arquitetônicos, outros privilegiaram detalhes como os pinheiros da área interna.

Os artistas selecionados não apenas retrataram o espaço como também fizeram parte de sua história. Poty Lazarotto, por exemplo, foi quem cortou a fita inaugural do Solar do Rosário em 1992.

Serviço:

O quê: Exposição “O Solar do Rosário por seus artistas”

Onde: Memorial de Curitiba – Rua Claudino dos Santos, 79

Quando: até 31 de julho de 2017. De terça a sexta das 9h às 12h e das 13h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados das 9h às 15h.

Quanto: Entrada franca