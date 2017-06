Real Madrid festeja 12º título e recordes

Torcedores do Real Madrid recepcionam os jogadores em Madri: bicampeão da Liga (foto: Dvulgação )

Torcedores do Real Madrid tomaram as ruas de Madri, ontem, para festejar o título da Liga dos Campeões da Europa, conquistado pelo clube no sábado. Ontem, a delegação do time espanhol chegou à capital espanhola e foi recepcionana por milhões de fãs. Houve festa na Plaza Cibeles, tradicional ponto de encontro da torcida, e no estádio Santiago Bernabeu.

No sábado, o Real Madrid engoliu a Juventus na final da Liga, em Cardiff. Goleou por 4 a 1 e conquistou o título pela 12ª vez na história. Tornou-se o primeiro bicampeão da era moderna da Liga, desde 1996. O time espanhol também ostenta os títulos de 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002 e 2014.

Na final, a Juventus começou pressionando, com coragem. O Real, contudo, abriu o placar aos 20 minutos, com Cristiano Ronaldo. Sete minutos depois, Manzikic empatou, numa meia-bicicleta.

Nos 45 minutos finais, o Real passou o rolo compressor. Atuando com mais velocidade, e com um jogo vertical, os espanhóis conseguiram tomar conta da final. Casemirofez o segundo gol da equipe, num chute de fora da área que desviou em Khedira e entrou no canto direito, aos 16 minutos. Aos 19, Cristiano Ronaldo completou cruzamento rasteiro do Modric e fez o terceiro. Aos 44, Asensio fechou a conta, após passe de Marcelo.

Recordes — Com os dois gols, Cristiano Ronaldo chegou aos 600 gols na carreira no seu quarto título da Liga dos Campeões. Foi a terceira final de Liga dos Campeões em que o português marcou. Ele já havia anotado em 2008 (pelo Manchester United) e em 2014, pelo Real, diante do Atlético de Madri. Foi o segundo jogador da história do torneio a fazer gols em decisões por duas equipes diferentes.