PAÍS Frente fria avança pelo Sul e aumenta as chuvas, apesar de chover menos no RS ESTADO DE SP Nova frente fria avança e apenas no norte de SP não deve chover; pancadas à tarde nas demais áreas GRANDE SP Sol entre nuvens, com possibilidade de chuva no fim da tarde Mínima: 16º pela manhã Máxima: 27º à tarde Lua crescente