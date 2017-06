TV Folha promove debates sobre julgamento no TSE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De terça (6) a quinta (8), a TV Folha promove uma série de debates sobre o julgamento da chapa Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (PMDB), que deve ser retomado nesse mesmo dia pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em processo movido pelo PSDB, a chapa é acusada de abuso do poder econômico no financiamento da campanha presidencial na qual se reelegeu, em 2014. A previsão é que o julgamento seja dividido em sessões, de terça a quinta-feira. Os debates vão acontecer na Redação do jornal, em São Paulo, e serão transmitidos ao vivo pela TV Folha pela internet no site www.folha.com.br/tvfolha. Além de colunistas e jornalistas da Folha, as discussões irão reunir especialistas em direito eleitoral. Entre os convidados, estão o advogado Fernando Neisser, coordenador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, o também advogado Hélio Silveira, membro consultor da Comissão de Direito Eleitoral da OAB-SP. Além da professora de direito da Universidade Federal do Paraná, Vera Karam de Chueiri. Também foram convidados para as mesas cientistas políticos, como Bolívar Lamounier, autor de "Liberais e Antiliberais - a Luta Ideológica de Nosso Tempo" (Companhia das Letras), e Marcus Melo, professor de ciência política da Universidade Federal de Pernambuco. Os debates serão mediados por Fernando Canzian, repórter especial do jornal.