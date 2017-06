Após vitória, Coritiba termina rodada em 4º; Atlético é o penúltimo

Lucho Gonzalez, do Atlético, e Henrique Almeida, do Coritiba: duelo no Couto Pereira (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O Coritiba venceu o Atlético por 1 a 0 neste sábado (3) à tarde, no Couto Pereira. A partida abria a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após os jogos deste domingo, o time coxa-branca aparece em 4º lugar na tabela. O Furacão é o 19º.

Após a vitória, o Coritiba foi a nove pontos. São três vitórias –sobre o Atlético-GO e 1 a 0 sobre o Vitória, além do triunfo no clássico paranaense – e uma derrota, para o Santos (1 a 0). Os coxas-brancas estão atrás de Chapecoense (10), Corinthians (10 pontos) e Grêmio (9 pontos e saldo superior: 5 a 4).

O Atlético, por sua vez, aparece em penúltimo lugar, com apenas 1 ponto. O time empatou com o Flamengo (1 a 1) e perdeu para Bahia (6 a 2), Grêmio (2 a 0) e Coritiba (1 a 0). A derrota para a equipe gaúcha provocou uma troca no comando do Furacão. O então treinador Paulo Autuori virou gestor de futebol e o clube contratou o técnico Eduardo Baptista, ex-Palmeiras.

O Furacão volta a campo nesta terça-feira (6). Enfrenta o Fluminense, no Rio de Janeiro, em partida que abre a 5ª rodada. O goleiro Weverton desfalca o time paranaense. Ele viajou neste domingo para a Austrália, para defender a seleção brasileira em dois amistosos nos próximos 10 dias.

Já o Coritiba recebe nesta quarta-feira (7) o Palmeiras, no Couto Pereira.