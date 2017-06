Apesar da derrota, Ceni vê equilíbrio entre São Paulo e Ponte

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar da derrota por 1 a 0, Rogério Ceni viu equilíbrio entre São Paulo e Ponte Preta na partida deste domingo (4), em Campinas. Para o treinador tricolor, o resultado mais justo, talvez, fosse o empate. No entanto, com o gol de Lucca, no segundo tempo, os donos da casa garantiram o triunfo e os três pontos. "Foi um jogo bem equilibrado. Acho que, no mínimo, um ponto a gente poderia ter levado daqui. Fizemos tudo que era possível. Foi um jogo bem aberto", disse o treinador tricolor. No segundo tempo, Rogério Ceni promoveu mudanças no time para buscar o resultado. Com a intenção de dar mais força ao sistema ofensivo, ele chegou a tirar o atacante Marcinho, o meio campista Thomaz e o zagueiro Lucão para colocar Léo Natel, Gilberto e Bruno. "Colocamos quatro atacantes, tudo o que tínhamos de jogador na frente, nós colocamos. Fizemos tudo que era possível para tentar empatar o jogo. Nosso time criou, o Luiz Araújo fez bons cruzamentos do lado esquerdo. Com a entrada do Gilberto, o Pratto vindo para atuar como um camisa 10. Mas a Ponte se defendeu bem. Uma pena a gente não ter conseguido o empate", disse Ceni.