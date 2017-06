Chape bate Cruzeiro no Mineirão e toma ponta do Corinthians

ENRICO BRUNO BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Fechando os jogos deste domingo (4) de Brasileiro, o Cruzeiro recebeu a Chapecoense e frustrou seu torcedor no Mineirão. Na partida que valia a liderança da tabela, a equipe celeste caiu por 2 a 0 dentro de casa, com direito a gols de atletas que já passaram pelo clube: Wellington Paulista e Douglas Grolli. Com este resultado, o time mineiro cai para a oitava colocação e permanece com sete pontos, enquanto os catarinense vão a dez, superam o Corinthians no saldo de gols e recupera o posto mais alto da tabela. Nesta segunda (5), Bahia e Atlético-GO completam a quarta rodada, mas nenhum placar na Fonte Nova afetará a colocação de Cruzeiro e Chapecoense na tabela. Apesar de escalado com um time mais ofensivo, contando com Thiago Neves, Rafinha, Alisson e Rafael Marques, o Cruzeiro encontrou muitas dificuldades em passar pela boa marcação da Chape. Sempre esbarrando em uma defesa sólida, seu quarteto foi acabou anulado. Sem espaços, restou aos jogadores arriscarem de longe ou pingarem bolas na área, o que não acabou surtindo efeito. Somente no segundo tempo, a equipe passou a criar suas melhores jogadas. Já a Chapecoense mostrou desde cedo seus objetivos no Mineirão. Bem compactado e marcando bem, a equipe teve personalidade e parecia atuar em casa em alguns momentos. Suas melhores ações acorreram com Apodi e Rossi no lado direito, mas o gol acabou saindo após o lateral no lado oposto do campo. CRUZEIRO Fábio; Hudson (Lennon - Intervalo), Kunty Caicedo, Léo e Diogo Barbosa; Henrique, Ariel Cabral (Robinho - 16'2ºT); Thiago Neves, Rafinha (Ramón Ábila - Intervalo), Alisson; Rafael Marques. T.: Mano Menezes. CHAPECOENSE Jandrei, Apodi, Douglas Grolli, Victor Ramos e Reinaldo; Luiz Antônio, Andrei Girotto e Seijas (Madson - 22'2ºT); Rossi, Wellington Paulista (Túlio de Melo - 41'2ºT) e Arthur (Osman - 33'2ºT). T.: Vagner Mancini. Árbitro: Claudio Francisco Lima (SE) Assistentes: Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Fabio Pereira (TO) Público/Renda: 13.371 pagantes/16.591 presentes/R$249.694,00 Cartões amarelos: Rossi, Victor Ramos, Osman (CHA) Gols: Wellington Paulista (CHA), aos 26 minutos do primeiro tempo; e Douglas Grolli (CHA), a 1 minuto do segundo tempo