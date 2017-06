Cuca coloca Felipe Melo no banco, mas Palmeiras só empata em casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico Cuca está buscando soluções para a má fase do Palmeiras. Neste domingo (4), jogando em casa contra o Atlético-MG, o treinador palmeirense colocou o volante Felipe Melo, uma das mais badaladas contratações do clube para esta temporada, no banco de reservas e escalou Thiago Santos como titular. Com uma atuação regular, o novo titular deu conta do recado na marcação, mas o Palmeiras não conseguiu resolver seus problemas ofensivos e acabou saindo de campo com um empate em 0 a 0. A história da partida poderia ter sido diferente se o atacante Willian não tivesse desperdiçado uma cobrança de pênalti no fim do primeiro tempo. Aos 43 min, Fred empurrou Edu Dracena na área após cobrança de falta e o juiz assinalou a penalidade máxima. Willian cobrou mal, quase no meio do gol, e Victor fez a defesa. Na rodada anterior, contra o São Paulo, o volante Jean também desperdiçou um pênalti. Com apenas uma vitória em quatro jogos no Brasileiro, o Palmeiras ocupa a 12ª posição no torneio, com quatro pontos, e ainda pode ser ultrapassado pelo Bahia, que joga nesta segunda (5) contra o Atlético-GO. É um desempenho muito aquém do que se espera da equipe -pelos nomes no elenco e pelo dinheiro investido. Nas últimas seis partidas, todas já sob o comando do técnico Cuca, foram duas vitórias, três derrotas e um empate. Com mais de R$ 70 milhões gastos em reforços, o clube ouviu o seu treinador pedir contratações. A declaração gerou mal-estar internamente.