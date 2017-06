Warriors abrem 2 a 0 na decisão contra o Cavaliers

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O segundo jogo da final da NBA seguiu o padrão do primeiro: grandes atuações individuais, duelo parelho no primeiro tempo e um terceiro quarto decisivo do Golden State Warriors para deslanchar e superar o Cleveland Cavaliers. Jogando em casa, o GSW contou de novo com atuações de gala de Stephen Curry e Kevin Durant para vencer por 132 a 113 e abrir 2 a 0 na série decisiva. Já LeBron James teve excelente desempenho individual e quebrou duas marcas: tornou-se o segundo jogador com mais assistências na história das finais da NBA, e empatou com Magic Johnson como o atleta com mais triplos-duplos. Mas mesmo com uma boa contribuição de Kevin Love, não foi suficiente para superar a consistência das estrelas do Golden State. O terceiro jogo da final, o primeiro a ser disputado em Cleveland, acontece na próxima quarta-feira (7). O primeiro time a acumular quatro vitórias fica com o título.