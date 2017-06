Canadense é primeira vítima de ataque em Londres a ter o nome divulgado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira vítima do atentado em Londres a ter seu nome divulgado foi a canadense Christine Archibald. Neste domingo (4), uma produtora da CTV News do Canadá fez um post no Twitter com uma mensagem escrita pela família de Christine, uma das sete pessoas mortas no ataque deste sábado, em Londres. No texto, a família, da Colúmbia Britânica, conta que a jovem, que trabalhava em um abrigo para sem tetos no Canadá, havia se mudado para a Europa com o noivo. "Ela não entenderia a insensível crueldade que causou sua morte. Por favor, honrem-na fazendo da sua comunidade um lugar melhor." Uma familiar contou à imprensa que ela e o noivo estavam juntos no momento do ataque. O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, confirmou que um francês estava entre os mortos. A imprensa do país informou que sete franceses ficaram feridos, quatro gravemente, e uma pessoa estava desaparecida. O Serviço de Ambulância de Londres informou que ao menos 48 pessoas foram levadas a cinco hospitais da capital. Segundo autoridades, 21 delas estavam feridas gravemente. Na noite deste sábado (3), Londres sofreu dois ataques terroristas em torno da ponte de Londres, que passa sobre o rio Tâmisa. Um carro branco, descrito como uma van, atropelou entre 15 e 20 pessoas sobre a ponte; homens com facas atacaram pessoas que estavam em um restaurante a poucas quadras do local, no mercado de Borough. De acordo com os relatos, a van desviou da pista para a direita e seguiu em direção aos pedestres que caminhavam pela calçada. Segundo a polícia, há um total de sete mortos e pelo menos 48 feridos -além das vítimas, três suspeitos foram mortos a tiros por policiais. O Estado Islâmico reivindicou os ataques neste domingo.