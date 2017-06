Rubinho é preso em 'A Força do Querer'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rubinho foge de Jeiza e pede informações sobre a policial para um comparsa. Bibi descobre que o marido foi embora de sua festa e se preocupa. Jeiza dança com Zeca e procura por Rubinho sem que o noivo perceba. Jeiza relata que viu Rubinho na Estudantina. Heleninha encontra, no caderno de Yuri, a foto de Rubinho colada junto a um cartaz de procurado. Ivana reclama de seu corpo para Simone. Biga se identifica com Nonato. Cibele não dá atenção para os conselhos de Shirley sobre sua vingança contra Ruy. Mira conta para Irene que Silvana falou com Caio sobre Eugênio e a vilã decide mandar uma foto da colega em situação suspeita para Eurico. Ritinha critica Joyce. Zeca se recusa a ver o filho de Ritinha. Bibi estranha o comportamento de Yuri e comenta com Rubinho. Heleninha tenta conversar com o filho. Ruy e Cibele se enfrentam. Heleninha sugere que Leila esqueça o antigo namoro entre Caio e Bibi. Rubinho é preso.