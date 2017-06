Arábia Saudita, Egito, Bahrein e Emirados rompem relações com Catar

A Arábia Saudita, o Egito, Bahrein e os Emirados Árabes Unidos romperam relações diplomáticas com o Catar, ao qual acusam de apoiar o terrorismo. A informação é da Agência EFE.



"O governo do Reino (saudita) decidiu romper relações diplomáticas e consulares com o Estado do Catar e fechar todos os portos terrestres, marítimos e aéreos" para meios de transporte de nacionalidade catariana, segundo a agência oficial saudita, SPA.

O Cairo acusa o emirado do Catar de "apoiar as operações terroristas no Sinai e de intervir nos assuntos internos do Egito e dos países da região, de modo a ameaçar a segurança nacional árabe e favorecer as diferenças dentro das sociedades árabes".

Segundo a agência oficial de notícias WAM, os Emirados Árabes reiteraram o seu compromisso e apoio aos países do Golfo e acusaram o Catar de "minar a segurança e a estabilidade da região, bem como de descumprir os compromissos e acordos internacionais".

Da mesma forma que os Emirados Árabes, o Bahrein decidiu romper relações porque o Catar "financia o terrorismo", que está associado com o Irã, informou a agência oficial barenita BNA.