Polícia apreende 31 menores de idade em baile funk no interior do Paraná

Drogas apreendidas durante o baile funk (foto: Divulgação/PM)

A Polícia Militar (PM) de Umuarama, região Noroeste do Paraná, prendeu sete pessoas maiores de idade e apreendeu 31 menores durante baile funk na chácara da Laleska na madrugada deste domingo (4). No local, havia adolescentes, com idades entre 12 e 14 anos, que consumiam entorpecentes e bebidas alcoólicas, segundo informações da PM.

Na chácara, os policiais apreenderam 73 pinos com cocaína e 18 porções de maconha. Um adolescente e as sete pessoas maiores de idade que participavam do baile funk foram levados para a delegacia e 30 menores para o 25º Batalhão da Polícia Militar, de onde foram liberados diante da presença dos pais ou responsáveis.

Participaram da ação policial gerada por denúncia anônima a Rondas Ostensivas (Rotam), Rondas com Motos (Rocam), Canil, Rondas Motorizadas (RPA), Serviço Reservado (P2) e Conselho Tutelar de Umuarama, que foi responsável pelo acionamento dos pais dos menores apreendidos.