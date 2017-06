PM desmonta laboratório de entorpecentes em Fazenda Rio Grande

(foto: Divulgação/PM)

No fim de semana, o Batalhão da Polícia Militar de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, prendeu sete pessoas após abordagem policial em um laboratório de entorpecentes no município, onde foi encontrada grande quantidade de drogas sintéticas e maconha.

Ao todo, a PM prendeu 15 pessoas no fim de semana. Um deles foi preso por ter sido autor de lesão corporal. Um outro elemento foi preso por porte de arma de fogo e munições em Mandirituba. Houve prisão or violação de domicílio também em Fazenda Rio Grande e também no mesmo município, após abordagem de suspeito, outro elemento preso por tráfico de drogas.

No início do fim de semana, dois foram detidos por assaltos a farmácias da cidade.