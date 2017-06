Carro em alta velocidade derruba poste na Avenida Kennedy

(foto: Rede News 24 Horas)

Um carro bateu violentamente contra o poste na Avenida Kennedy, no Rebouças, na madrugada desta segunda-feira (5). O motorista embrigado foi conduzido para a delegacia de delitos de trânsito. A passageira, uma mulher, encaminhada com ferimentos para ao Hospital do Trabalhador! Ocorrência foi de madrugada

O acidente foi próximo ao cruzamento com a Rua Nunes Machado. O automóvel tirou o poste do lugar com o impacto da colisão. A delegacia de trânsito investiga o caso.