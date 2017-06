MEC divulga resultado do Sisu de meio do ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Educação divulgou, na manhã desta segunda-feira (5), a lista de aprovados no Sisu (Sistema de Seleção Unificado) de meio do ano. No portal do programa federal, os candidatos podem acessar o boletim individual e a lista de convocados, a partir da instituição, campus, curso e turno. Os aprovados terão, obrigatoriamente, que fazer a matrícula entre os dias 9 e 13 deste mês. O Sisu registrou quase 888 mil inscritos, que disputaram 52 mil vagas -no segundo semestre de 2016 foram 871.358 candidatos. Nesta edição de meio de ano, o Sisu ofereceu vagas para 1.462 cursos em 63 instituições. O Estado com mais instituições com vagas disponíveis é Minas Gerais, seguido por Rio, Bahia e Rio Grande do Sul. Para participar da seleção, o candidato precisava ter feito o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2016 e ter atingido uma nota maior que zero na redação. A convocação dos candidatos em lista de espera será feita pela própria instituição, a partir de 26 de junho.