Internacional blinda elenco, mas trabalha nos bastidores por reformulação

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O elenco do Inter vai mudar, e não será pouco. Com perspectiva de saídas e chegadas, o time trabalha nos bastidores para fechar negócios, mas publicamente já definiu sua postura. Irá blindar os jogadores no momento difícil. A ideia é não expor ninguém. Ao afirmar posições e nomes de reforços, o Internacional, mesmo que involuntariamente, desvaloriza os jogadores que lutam no dia a dia pela recuperação do time. Por isso, o silêncio será argumento. "Cada vez que eu falar de reforços, desvalorizo meu grupo e gero pressão sobre eles. Eu não trabalho assim. Eu valorizo este grupo. Este tipo de situação, se a direção quiser falar, que fale. Eu confesso que internamente eu sei e debatemos isso, estamos tomando pé das necessidades, se vai ou não precisar. Mas não vou comentar isso porque assim eu desvalorizo os que estão aqui. Eu tenho que cobrar mais e tirar o melhor de cada um. É assim que eu trabalho", disse Guto Ferreira. A postura difere do que o Internacional vinha fazendo até então. Desde o fim do ano passado, com o rebaixamento, a diretoria tem se esforçado para tirar do grupo jogadores que tenham participado da queda para a Série B, por vezes expondo valores do seu elenco como Valdivia, negociado há pouco para o Atlético-MG. Agora, com o novo técnico, parece disposto a proteger mais os atletas. Já na próxima semana, ao menos duas situações devem ser oficializadas. Primeiro, a saída de Brenner. Uma proposta de um clube francês tende a superar a expectativa do clube gaúcho por ele. A tendência é que, confirmados os números da sondagem, ele seja liberado. Neste sábado (3), ele sequer entrou no empate por 1 a 1 com o Juventude. A segunda é a chegada de Rodrigo Moledo. O jogador pressiona a direção do Panathinaikos, da Grécia, para sua liberação imediata. Com mais seis meses de contrato por lá, o zagueiro de 29 anos tem acordo com o Colorado para sua terceira passagem pelo Beira-Rio. Outra negociação que está em andamento é para a contratação de Régis. Um dos diagnósticos feitos pela direção do clube é que falta no elenco um reserva para D'Alessandro. O meia atua no Bahia por empréstimo e tem direitos fatiados entre Sport e São Paulo. "A gente vem trabalhando na reconstrução do grupo. O time que joga neste ano é completamente diferente do ano passado. Temos algumas situações que ainda entendemos de carências e que estamos trabalhando para resolver. Não queria tratar publicamente de nenhum nome porque isso sempre atrapalha. Mas estamos trabalhando para resolver as situações pendentes do nosso grupo", disse o vice de futebol do Inter, Roberto Melo. Rodrigo Dourado é outro a ser procurado por clubes europeus. No entanto a tendência aponta para permanência no Inter. Apenas uma proposta muito interessante financeiramente pode seduzir a direção a liberá-lo. No sentido contrário, a chegada de Guto Ferreira pode facilitar a quarta passagem de Nilmar pelo clube. Sem vínculo desde que deixou o Al-Nasr, em maio, o jogador está no Brasil em férias. William tem 30 dias para deixar o Internacional. O lateral deve se apresentar ao Wolfsburg, da Alemanha, assim que a janela de transferências for aberta. Até agora, os substitutos ainda não renderam o esperado. Alemão ainda se recupera de lesão, Junio foi utilizado contra o Juventude e teve atuação regular e Ceará sequer tem sido relacionado. Desta forma, o Inter sairá, também, atrás de um atleta para esta função a fim de sanar tal ausência no grupo. Danilo Silva poderia ser utilizado por ali. No entanto, a ideia do comando técnico é que ele seja alternativa no centro da zaga. O Colorado encara o Figueirense nesta terça-feira (6), às 20h30 (horário de Brasília), em Santa Catarina.