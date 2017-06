Santos faz lista, mas põe Levir Culpi como prioridade e inicia conversa

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dorival Júnior não resistiu à derrota no clássico contra o Corinthians e acabou demitido do Santos no último domingo (4). O ex-meia Elano vai assumir a equipe interinamente e ainda não sabe quanto tempo ficará no cargo. A direção alvinegra, que demitiu o treinador sem um "plano A" definido, elaborou uma lista de nomes para trabalhar nos próximos dias, entre nomes que estão no mercado ou até contratados. A prioridade é Levir Culpi, que está sem clube desde que deixou o Fluminense no fim do ano passado. O veterano treinador, um dos nomes que circulam na cúpula santista há meses, já foi consultado sobre o cargo. Apesar das conversas já terem começado, não há consenso entre os cartolas, que não descartam nem a manutenção de Elano como treinador. Em tese, contratar um técnico sem clube seria a opção mais fácil para o Santos. A direção alvinegra, porém, também não descarta ir atrás até de treinadores que já estão empregados. A QUEDA DE DORIVAL Dorival Júnior balançou no cargo em outubro do ano passado, durante o Brasileirão. A equipe foi eliminada nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Internacional, que já estava em crise e posteriormente seria rebaixado. A recuperação e o vice-campeonato nacional, porém, acalmaram as coisas. A instabilidade voltou no Campeonato Paulista deste ano. O time havia chegado em dez finais consecutivas do Estadual, mas caiu precocemente nas quartas de final diante da Ponte Preta nesta temporada. Já na Libertadores, o começo não foi dos melhores, com empate logo na estreia e mais pressão sobre Dorival. Na sequência, entretanto, o time se recuperou e terminou a fase de grupos na primeira colocação da chave 2, classificado às oitavas de final do torneio. Outro mata-mata é o da Copa do Brasil. Garantido nas quartas, o Santos aguarda sorteio para conhecer o próximo adversário. O problema mais recente no caminho de Dorival foi o início ruim no Campeonato Brasileiro. O clube venceu apenas uma vez e sofreu três derrotas nas quatro primeiras rodadas, o que deixou a equipe com três pontos e na 16ª posição, uma acima da zona de rebaixamento. Outro fator que pesou contra o treinador foi o mau desempenho nos clássicos. Foram três disputados no Estadual, com três derrotas contra Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Já no Brasileiro, o Santos amargou mais um revés no último sábado (3), ao sair da Arena Corinthians derrotado por 2 a 0, diante do time da casa. No geral, até os números do primeiro semestre de 2017 mostram queda de rendimento em relação ao mesmo período do ano passado. Na atual temporada, são oito derrotas e quatro empates, com 48 gols marcados e 26 gols sofridos em um total de 27 jogos. No ano passado, até o dia 1 de junho, a equipe tinha apenas quatro derrotas e nove empates nos mesmos 27 jogos. Somado tudo isso, prevaleceu a vontade de grande parte da torcida, além de conselheiros e dirigentes que não estavam satisfeitos com Dorival no cargo. O presidente Modesto Roma praticamente bancava o treinador sozinho, mas, depois das primeiras rodadas do Brasileiro, admitiu pela primeira vez a pessoas próximas que o técnico não era intocável e que não descartava mudanças.