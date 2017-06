Murray vence estreante russo e avança às quartas de final em Roland Garros

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O escocês Andy Murray enfrentou nesta segunda-feira (5) o russo Karen Khachanov, estreante em Roland Garros. O número 1 do mundo venceu o jovem de 21 anos por 3 sets a 0 com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4 e avançou às quartas de final na competição realizada na França após 2h04min de partida. Murray começou bem o primeiro set, com bons saques. Apesar disso, Khachanov também mostrou suas qualidades e deu um certo trabalho ao escocês. Após duas duplas faltas do russo, Murray adquiriu boa vantagem com uma quebra. Em seguida, confirmou o serviço e chegou ao 5/2. O escocês então concluiu a primeira etapa do duelo muito bem e cometeu apenas um erro não forçado, fechando em 6/3. No segundo set, Murray conseguiu quebrar o saque de Khachanov logo no início. Apesar disso, o estreante se recuperou e devolveu a quebra, empatando em 3/3. O escocês, então, demonstrou superioridade e fechou a segunda parte com 6/4. No primeiro game do terceiro set, Murray quebrou o serviço do adversário, confirmou seu saque e começou com vantagem. Atrás do placar, Khachanov se reencontrou na partida e encostou no escocês: 4/3. Khachanov não se assustou com a desvantagem e empatou o jogo em 4/4 ao devolver uma quebra de saque a Andy Murray. O escocês, então conseguiu uma nova quebra e foi sacar pela vaga nas quartas de final. Murray chegou ao duplo match-point e fechou a partida por 6/4. Agora, o escocês espera o seu adversário, que sairá da partida entre Verdasco e Nishikori.