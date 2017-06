Popload Festival anuncia line-up com Phoenix e PJ Harvey

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste ano, o Popload Festival terá a banda Phoenix e a cantora PJ Harvey como os headliners. O trio britânico Daughter, o grupo eletrônico Neon Indian e a banda brasileira Carne Doce também estão no line-up anunciado nesta segunda-feira (5). A pré-venda para clientes Nubank começa nesta terça (6) e a venda geral terá início no dia 9 de junho. Os ingressos variam entre R$ 320 e R$ 500. A quinta edição do festival acontece no dia 15 de novembro e será no Memorial da América Latina. POPLOAD FESTIVAL QUANDO dia 15 de novembro QUANTO R$ 320 a R$ 500 ONDE Memorial da América Latina (Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664)