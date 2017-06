Atirador mata quatro pessoas em empresa na Flórida, diz CNN

ISABEL FLECK WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Um atirador matou quatro pessoas em uma empresa na área industrial de Orlando, na Flórida, nesta segunda-feira (5), segundo uma afiliada local da rede CNN. A polícia disse estar investigando um ataque em que várias pessoas teriam morrido na sede de uma empresa. De acordo com o escritório do xerife do condado de Orange, onde fica Orlando, a situação está "contida e estável". O atirador, segundo a CNN, morreu -não se sabe se ele foi morto ou se matou depois do ataque. Também não é possível afirmar se a ação foi um ataque terrorista. No sábado (3), ao comentar o atentado em Londres, em que terroristas atropelaram e esfaquearam civis, deixando ao menos sete mortos, o presidente Donald Trump criticou o debate "politicamente correto" sobre segurança e os que defendem uma legislação mais rígida sobre o porte de armas. "Vocês percebem que não estamos discutindo armas neste momento? É porque usaram facas e um caminhão!", escreveu Trump em uma rede social, gerando uma serie de críticas.