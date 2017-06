Almirante Tamandaré e Piraquara estão entre as 30 cidades mais violentas do País

(foto: Arquivo Bem Paraná)

O Atlas da Violência 2017 do Ipea analisou dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, referentes ao intervalo de 2005 a 2015, e utilizou também informações dos registros policiais publicadas no 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do FBSP. Para listar os 30 municípios potencialmente mais violentos e menos violentos do Brasil em 2015, o estudo considerou as mortes por agressão (homicídio) e as mortes violentas por causa indeterminada (MVCI). O Paraná tem duas cidades na lista das 30 mais violentas do País e as duas ficam na Região Metropolitana de Curitiba. Piraquara aparece em oitavo no ranking com taxa de de homicídios de 87,1%. Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, que está em 17 lugar do ranking com taxa de homicídio de 76,2%. Por outro lado, o Paraná também tem um município na lista das cidades mais pacíficas do Pais, Maringá, com taxa de homicídio de 11,3, segundo dados do Ipea.

Paraná tem redução de 23,4% na taxa de homicídio em cinco anos

Altamira, no Pará, lidera a relação dos municípios mais violentos, com uma taxa de homicídio somada a MVCI de 107. Em seguida, aparecem Lauro de Freitas, na Bahia (97,7); Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe (96,4); São José de Ribamar, no Maranhão (96,4); e Simões Filho, também na Bahia (92,3). As regiões Norte e Nordeste somam 22 municípios no ranking dos 30 mais violentos em 2015.

Entre os 30 mais pacíficos, 24 são municípios da região Sudeste. No entanto, os dois primeiros da lista ficam em Santa Catarina: Jaraguá do Sul (3,7) e Brusque (4,1). Em seguida, aparecem Americana (4,8) e Jaú (6,3), ambos em São Paulo, Araxá, em Minas Gerais (6,8), e Botucatu (7,2), também em São Paulo.

A análise isolada das taxas de homicídio pode ocultar o verdadeiro nível de agressão letal por terceiros em um município. Exemplo disso é Barreiras (BA), onde foi registrado apenas um homicídio em 2015. Isso colocaria a cidade entre as mais pacíficas do país. No entanto, ocorreram em Barreiras, naquele ano, 119 MVCI, uma taxa de 77,3 por 100 mil habitantes, o que eleva o município para a relação dos municípios mais violentos.