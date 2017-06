Rossoni diz que sai do PSDB se Aécio reassumir direção do partido

(foto: Reprodução)

O secretário chefe da Casa Civil do governo Beto Richa, deputado federal licenciado Valdir Rossoni (PSDB), afirmou, em vídeo postado na noite de domingo (04/06), que deixa o PSDB se o senador e presidente nacional licenciado do partido, Aécio Neves (PSDB/MG), voltar ao comando da legenda. As declarações foram uma resposta às gravações feitas pela Polícia Federal e divulgadas na semana passada nas quais Aécio cobra o governador Beto Richa (PSDB) por críticas feitas contra ele por Rossoni nas redes sociais.

