Gaeco investiga policiais civis por criarem flagrante e chantagem

O núcleo de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, cumpriu na manhã desta segunda-feira, (5) cinco mandados de busca e apreensão em quatro residências e um lava-car, todos na capital.

A ação foi deflagrada a partir da apuração de que dois policiais civis e outro investigado, após atrairem uma vítima para uma situação de suposto flagrante, subtraíram dela R$ 5,5 mil e um smartphone. Além disso, teriam exigido da vítima a entrega de mais R$ 7 mil em data futura.