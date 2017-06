PUCPR promove Café Filosófico com Luiz Felipe Pondé

Redação Bem Paraná com assessoria

05/06/17 às 13:38 - Atualizado às 13:38 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Divulgação)

Amanhã (06), a PUCPR recebe o doutor em Filosofia Luiz Felipe Pondé para um debate sobre corrupção e jeitinho brasileiro, na primeira edição do Café Filosófico 2017 - Câmpus Curitiba. O encontro é promovido pelo Instituto Ciência e Fé e acontece às 19h30, na FTD Educação Digital Arena - PUCPR. Mais informações estão disponíveis no site http://cienciaefe.pucpr.br.

Luiz Felipe Pondé é doutor em Filosofia Moderna pela USP e pós-doutor em Epistemologia pela University of Tel Aviv. Atualmente é professor assistente da PUC-SP, professor titular da Fundação Armando Álvares Penteado e professor convidado da Universite Catholique de Louvain. É colunista do Jornal Folha de São Paulo e comentarista do Jornal da Cultura.

Serviço

Café Filosófico

Convidado: Luiz Felipe Pondé

Data: 6 de junho de 2017

Horário: 19h30

Local: FTD Educação Digital Arena | PUCPR