CBF define confrontos das quartas de final e cruzamentos da Copa do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu no final da manhã desta segunda (5) os confrontos da próxima fase da Copa do Brasil. Pelo sorteio, o Palmeiras vai enfrentar o Cruzeiro. Já o Santos vai decidir a vaga contra o Flamengo. Outra partida será entre Atlético-PR e Grêmio, atual campeão. O quarto confronto será Atlético-MG e Botafogo. Um segundo sorteio definiu o mando de campo e as datas dos jogos. Atlético-MG, Flamengo, Grêmio e Palmeiras vão jogar a primeira partida em casa. Os jogos de ida estão programados para 28 de junho e 5 de julho. Os de volta ficam para 26 de julho e 9 de agosto. O chaveamento para o restante do torneio também está definido. Uma semifinal vai ter os vencedores de Atlético-MG x Botafogo e Flamengo x Santos. Do outro lado, o confronto fica entre quem sair de Atlético-PR x Grêmio e Palmeiras x Cruzeiro. O presidente da CBF, Marco Polo del Nero, não participou da solenidade.