Norueguesa vem a Curitiba com recital de música tradicional

(foto: Divulgação)

A CAIXA Cultural Curitiba apresenta, dia 13 de junho, o primeiro espetáculo da série Solo Música 2017, com a artista norueguesa Benedicte Maurseth, que traz ao Brasil uma rara apresentação de hardanger fiddle, instrumento semelhante às rabecas brasileiras. Benedicte faz um recital de música tradicional norueguesa. Além de tocar o hardanger fiddle, ela canta no estilo tradicional norueguês, o Kveding.

“Benedicte é uma artista importante da Noruega e uma virtuose em seu instrumento. Sua música é muito especial, toca a alma”, diz o curador e produtor da série, Alvaro Collaço. “Este recital simboliza bem uma das características da série, a de ser marcada pela diversidade musical e de proporcionar ao público a possibilidade de conhecer novos instrumentos e sonoridades”, afirma.

O hardanger fiddle é um instrumento, por excelência, do folclore norueguês. Seu formato lembra o de um violino, mas possui além das quatro cordas normais de um violino, quatro a cinco cordas de ressonância e uma madeira com menor espessura, principalmente no tampo. É muito usado na região de Hardanger, no sudeste da Noruega, sendo que o instrumento mais antigo data de 1651. Benedicte Maurseth usa instrumentos do período barroco, cordas de tripa natural e arcos de época.

Virtuose

Benedicte Maurseth nasceu em 1983, na região de Hardangerfjord, no oeste da Noruega. Atualmente, reside em Bergen, onde trabalha como musicista. Ela começou os estudos do hardanger fiddle aos oito anos de idade, sob orientação de Knut Hamre. Na Noruega, tornou-se aluna da prestigiada Bull Ole Academy, instituição especializada na música folclórica daquele país.

Maurseth gravou cinco discos, dois em duo com seu mestre Knut Hamre, um em quarteto com Asne Vallard Nordli, Berit Opheim e Sigbjorn Apeland. Da discografia destaca-se “Over tones”, realizado em duo com Asne Vallard Nordli e lançado por um dos mais prestigiosos selos do mundo: a ECM Records. Além dos CDs, Benedicte possui um livro publicado – um relato biográfico da vida de Knut Hamre.

Programação 2017

Depois da norueguesa Benedicte Maurseth, a nona temporada da série Solo Música em Curitiba terá recitais dos seguintes músicos: a contralto curitibana Kismara Pessatti (11 de julho), o baiano especialista em folk, Benjamin Existe (25 de julho), um dos principais violoncelistas da atualidade, o pernambucano Antonio Meneses (8 de agosto), o cantor e compositor gaúcho Nei Lisboa (29 de agosto), o violeiro pernambucano Cacai Nunes (26 de setembro), a pianista Olga Kiun (10 de outubro), o músico peruano Federico Tarazona (31 de outubro), o clarinetista e saxofonista Nailor Proveta (14 de novembro) e a cantora mineira Dea Trancoso (12 de dezembro).

Serviço

Música: Série Solo Música – Benedicte

Local: CAIXA Cultural Curitiba, Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba (PR)

Data: 13 de junho de 2017 (terça-feira)

Horário: 20h

Ingressos: vendas a partir de 10 de junho (sábado). R$ 20 e R$ 10 (meia – conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.

Bilheteria: (41) 2118-5111 (de terça a sábado, das 12h às 20h, e domingo, das 16h às 19h)

Classificação etária: não recomendado para menores de 10 anos.

Lotação máxima: 125 lugares (2 para cadeirantes)