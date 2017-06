Jogador da Copa 2010 morre após mal súbito

Tioté (foto: Reprodução/Nufc.co.uk)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Cheick Tioté morreu nesta segunda-feira (5) após sofrer mal súbito durante treinamento. O atleta defendia o Beijing Enterprises, time da segunda divisão da China. Tioté caiu inconscientemente durante atividade do Beijing e foi levado ao hospital ainda com vida, mas morreu minutos depois. A causa da morte não foi divulgada oficialmente.

Com passagem pelo Newcastle United, da Inglaterra, Tioté tinha 30 anos e disputou a Copa do Mundo de 2010 com a seleção da Costa do Marfim. A notícia chocou amigos do jogador. Ex-companheiro de Tioté no Newcastle, o atacante senegalês Demba Ba escreveu nas redes sociais: "que Deus receba o Tioté".

A rede de notícias BBC recebeu mensagem de um representante de Tioté. Ele informa que ainda não se sabe a razão do mal súbito e diz que a família do atleta pediu privacidade neste momento de tristeza. Tioté se transferiu para o Beijing em fevereiro deste ano. Ele atuou por seis temporadas no Newcastle, com 150 participações.

O clube inglês se pronunciou nas redes sociais: "Nós estamos devastados com a tragédia ocorrida na China com nosso ex-meio-campista Tioté". Pela seleção da Costa do Marfim, Tioté disputou 55 partidas e duas Copas do Mundo. Ele também defendeu o FC Twente, Roda JC e Anderlecht.