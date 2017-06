Técnico da Juve pede salário milionário e três atletas de peso para seguir

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Massimiliano Allegri já disse que permanecerá na Juventus para a próxima temporada, mas colocou uma série de exigências para sua continuidade. De acordo com o jornal "Gazzetta dello Sport", o treinador pediu uma reunião com a diretoria para fazer dois pedidos: salário maior e reforços de peso. O treinador tem um salário anual de 5,5 milhões de euros (R$ 19,8 milhões), mas quer que esse valor suba para 8 milhões (R$ 29 milhões). O montante é menor do que o PSG estaria oferecendo para contratar Allegri. Segundo a publicação, o clube francês está disposto a oferecer um salário de 10 milhões de euros (R$ 36 milhões). O dinheiro, porém, não é a única exigência de Allegri. Derrotado em duas finais de Liga dos Campeões, o treinador italiano quer dois ou três reforços de peso para que a Juventus consiga brigar com as principais equipes europeias. Entre os principais nomes especulados estão o argentino Ángel Di María (PSG) e Nemanja Matic (Chelsea). Além deles, outros jogadores aparecem na lista de interessados, como os brasileiros Fabinho (Monaco) e Douglas Costa (Bayern de Munique). Apesar da derrota na final da Liga dos Campeões, a Juventus teve uma temporada vencedora. A equipe de Allegri conquistou os títulos do Campeonato Italiano e da Copa Itália.