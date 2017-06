Usuários da Cracolândia tomarão banho em contêineres

A prefeitura de São Paulo instalou durante o fim de semana contêineres para atender usuários de drogas perto da Estação da Luz, na região central da capital. Segundo o secretário municipal de Saúde, Wilson Pollara, o equipamento vai oferecer espaço para que as pessoas durmam e tomem banho.

“Nós estamos querendo dar conforto para aquelas pessoas que estão na rua. Imagina hoje, com essa chuva e com esse frio, o que deve estar acontecendo naquele local”, disse nesta segunda-feira (5) após participar de evento do Grupo Líderes Empresariais, fundado pelo prefeito João Doria.

Os contêineres foram, de acordo com Pollara, cedidos por empresas que organizam as corridas da Fórmula 1 na cidade. O espaço disponibilizado faz parte do plano para atender até 600 pessoas na região. Um outro prédio, na Praça Princesa Isabel, para onde a Cracolândia foi deslocada depois da operação policial do mês passado, tem 150 lugares.

“É um local para ele ir, dormir, tomar um banho e ir embora. Ele não precisa ficar lá. Ele não vai morar ali. É simplesmente para a gente não deixá-los à noite, chovendo, ao relento”, ressaltou o secretário sobre as características dos novos equipamentos.

Pollara também rebateu as críticas de moradores e comerciantes da região que protestaram quando, na semana passada, começaram a circular informações de que seria oferecido esse tipo de serviço. “Nós estamos discutindo com a população. A população não está entendendo. A população, é óbvio, rejeita muito esse tipo de pessoa. Não pode rejeitar, nós temos que acolher”, enfatizou.

O sistema poderá, segundo Pollara, ser levado para outras partes da cidade. “Talvez a gente possa ampliar isso. Aqui é uma primeira abordagem”, disse.

Atendimentos

Nos últimos três dias, foram realizados na região da Cracolândia 436 atendimentos nos equipamentos de saúde mantidos pelo governo estadual, sendo que 48 pessoas foram encaminhadas para internação em leitos hospitalares ou comunidades terapêuticas.

Desde o dia 21 de maio, quando foi realizada a mega- operação policial na área, a prefeitura contabilizou 10,3 mil abordagens, com 5,6 mil encaminhamentos para acolhimento nos equipamentos da rede assistencial, como o Complexo Prates e o Centro Temporário de Acolhimento.