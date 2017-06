Everton Ribeiro viaja ao Brasil para acertar com o Flamengo

Everton Ribeiro em treino do Coritiba (foto: Arquivo Bem Paraná)

ENRICO BRUNO, THIAGO FERNANDES E VINÍCIUS CASTRO RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Everton Ribeiro está definitivamente voltando ao futebol brasileiro. O craque finaliza os últimos detalhes de sua rescisão com o Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, e chegará ao país nas próximas horas para assinar um contrato de quatro anos com o Flamengo.

Em suas redes sociais, o jogador já até divulgou uma foto do embarque, indicando seu retorno ao Brasil. Robson Ferreira, representante do jogador, está em Dubai, onde se reuniu com dirigentes do clube estrangeiro a fim de acertar a rescisão contratual do atleta.

O advogado Marcelo Amoretty é o responsável por confeccionar o acordo. "O doutor Marcelo Amoretty acabou de desembarcar em Dubai. É ele quem está cuidando de toda parte jurídica, desde o contrato do jogador como o da própria transferência", afirmou o empresário do meia-atacante, em contato com o UOL Esporte.

"Estamos em fase final e hoje podemos afirmar que o retorno do Everton Ribeiro para o futebol brasileiro está confirmado. Faltam poucos detalhes e em algumas horas já podemos anunciar o seu destino", completou.

Há alguns interessados em contar com Everton Ribeiro. O Flamengo é o principal concorrente. Contudo, sofre com a disputa do São Paulo. Os paulistas também procuraram o estafe do atleta a fim de repatriá-lo. As conversas, entretanto, não têm a mesma força do que a mantida com os cariocas. Para ficar com o atleta, o clube carioca aceita desembolsar 5 milhões de euros para adquirir seus direitos econômicos.