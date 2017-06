Redação Bem Paraná com blog Plantão de Polícia

05/06/17 às 14:43 Redação Bem Paraná com blog Plantão de Polícia

Um casal foi preso por policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) durante uma abordagem de rotina no início da madrugada de segunda-feira (05/06), suspeito de praticar roubos na Capital. Com os suspeitos foi encontrado um celular roubado e um simulacro de arma de fogo.

