Chuva perde força e São Paulo sai de estado de atenção para alagamentos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva que atingiu São Paulo na manhã desta segunda-feira (5) perdeu força e a capital saiu do estado de atenção para alagamentos às 11h37, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura. O alerta do CGE foi emitido às 10h25 para todas as regiões, além das marginais. Restavam, no final da manhã, apenas registros de chuvas esparsas, sem rajadas de vento. O temporal foi provocado por áreas de instabilidade vindas do sul que se juntaram a uma frente fria que avança pela porção leste do Estado. Na capital, a intensidade da chuva variou entre moderada e forte. A cidade inteira acumulou um volume de 14,3 mm de chuva nesta segunda (5). Segundo o CGE, a zona sul foi a mais atingida pelo aguaceiro, com 16,4 mm. Nas próximas horas do dia, são esperadas chuvas alternadas com períodos de melhora. TERÇA O dia amanhece com céu nublado e termômetros na casa dos 17ºC. O sol deve predominar ao longo da tarde. A sensação será de tempo abafado, com máxima de até 26º C. A umidade pode oscilar entre 50% e 90%. Entre a tarde e o início da noite há previsão de pancadas de chuva.