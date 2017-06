Estudantes são acusados de preconceito após festa à fantasia de profissões

(foto: Reprodução)

Uma festa com pessoas fantasiadas de profissões acabou pegando mal para alunos do terceiro ano de uma escola particular no Rio Grande do Sul. As informações são do jornal Extra.

Alunos do terceiro ano do ensino médio da Instituição Evangélica de Novo Hamburgo criaram a festa "Se Nada Der Certo" e foram para as aulas vestidos de profisssões que eles consideravam como "erradas".

Entre as fantasias estavam faxineiros, ambulantes e atendente de supermercado. Até mesmo "morador de rua" foi considerado como uma profissão por um dos alunos.

Em nota a escola se defendeu das críticas e pediu desculpas pela atitude dos alunos. A Instituição disse também que o conceito foi entendido de maneira errada.

Leia na íntegra a nota da escola:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Instituição Evangélica de Novo Hamburgo – IENH vem a público, por meio desta nota, esclarecer a sua posição em virtude da atividade “Se nada der certo”, realizada no dia 17 de maio de 2017, pelos alunos da 3ª série do Ensino Médio e publicada no site Bombô (bombors.com.br).

A IENH é uma instituição de ensino com 185 anos de tradição em Novo Hamburgo e no decorrer da sua história sempre prezou pela formação pautada em valores. Com professores e funcionários comprometidos com a educação, já formou inúmeros profissionais que atuam nas mais diversas áreas do mercado de trabalho.

A IENH, bem como os seus estudantes, através da referida atividade, em momento algum teve a intenção de discriminar determinadas profissões, até porque muitas delas fazem parte do próprio quadro administrativo e são essenciais para o bom funcionamento da Instituição.

A atividade “Se nada der certo” faz parte do projeto Dia D, prática comum nas escolas da região e grande Porto Alegre, que tem como objetivo promover momentos de integração e descontração entre os formandos do Ensino Médio, tendo em vista o encerramento da etapa que culmina com a busca da aprovação no vestibular e ingresso no ensino superior.

O objetivo principal dessa atividade foi trabalhar o cenário de NÃO APROVAÇÃO NO VESTIBULAR, de forma alguma foi fazer referência ao “não dar certo na vida”.

Atividades como essa auxiliam na sensibilização dos alunos quanto a conscientização da importância de pensar alternativas no caso de não sucesso no vestibular e também a lidar melhor com essa fase.

Dessa forma, a IENH pede desculpas pelo mal entendido com a concepção e realização da atividade que não teve o objetivo de discriminação enfatizado nas redes sociais. Também destacamos que todas as colocações e situações oriundas certamente serão temas de discussão e aprendizado em sala de aula.

Equipe Diretiva e Pedagógica da IENH