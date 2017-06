Polícia identifica dois dos três responsáveis pelo ataque em Londres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia britânica informou nesta segunda-feira (5) os nomes de dois dos três terroristas responsáveis pelo atentado de sábado (3) em Londres. Os extremistas são Khuram Butt, 27, e Rachid Redouane, 30. As autoridades disseram que ainda estão trabalhando para identificar o terceiro suspeito. Butt era um cidadão britânico nascido no Paquistão que vivia no bairro de Barking, na zona leste de Londres. Ele era conhecido pelas autoridades e apoiava o grupo islamita britânico al-Muhajiroun.

Já Redouane não era conhecido pela polícia e dizia ter nacionalidades líbia e marroquina. No ataque de sábado à noite, os terroristas, que vestiam coletes com explosivos falsos, atropelaram pedestres com uma van na ponte de Londres, ponto turístico da capital britânica, e depois esfaquearam clientes no mercado de Borough, a alguns metros dali.

Os terroristas foram mortos pela polícia no local. A ação, reivindicada pela organização terrorista Estado Islâmico, deixou um saldo de sete mortos e 48 feridos.

O ataque foi o terceiro a atingir o Reino Unido em pouco mais de dois meses, após um incidente semelhante na ponte de Westminster, em 22 março, e o atentado que matou 22 pessoas em um concerto pop em Manchester, norte da Inglaterra, menos de duas semanas atrás. Em meio às ameaças à segurança, o Reino Unido terá eleições gerais na quinta-feira (8).

Após breve interrupção, a campanha foi retomada nesta segunda-feira. De acordo com especialistas, o ataque não deve influenciar o resultado do pleito.