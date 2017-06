Evento solidário vai ajudar a Rainha do Papel de Bala de Curitiba

(foto: Divulgação)

Não só de praças e monumentos é feita Curitiba, mas também, dos personagens caricatos que vivem na capital paranaense. Muitas destas personalidades não são conhecidas do público geral, mas nunca é tarde para conhece-las. Uma delas, é a artista Efigênia Rolim, mulher de 86 anos que, mesmo sem estudo adequado, encarou muitas lutas ao longo da vida como mãe e esposa.

Mas uma das lutas de Efigênia Rolim parece estar longe do fim. Com os pulmões comprometidos e proibida pelos médicos de trabalhar com lixo reciclável, sua situação financeira está abalada, e ainda assim precisa cuidar do filho que depende de cuidados especiais.

Sob o título de Rainha do Papel de Bala, Efigênia Rolim já teve seus trabalhos expostos em vários lugares do mundo e agora se prepara para mais um marco na sua carreira. Com a abertura do 66º Salão Paranaense, no dia 8 de junho no Museu Oscar Niemeyer, será realizado um evento solidário para reunir o maior número de pessoas para comprar os trabalhos de Efigenia.

O evento é uma forma de valorizar a artista viva, que terá seus trabalhos à venda para o público a partir do dia 10 de junho na loja Camargo Arte. São gravuras, desenhos, objetos de arte, mobiles, livros e camisetas com valores a partir de R$ 50,00, e todo o dinheiro arrecadado será repassado integralmente para a artista.

Para mais informações, acesse o evento no Facebook