Melhor tributo ao Queen do mundo se apresenta no Teatro Guaíra

(foto: Divulgação)

Considerado como o melhor tributo do mundo, a banda argentina GOD SAVE THE QUEEN, vem a Curitiba, no dia 10 de junho, com o show “QUEEN FOREVER”, para prestar uma homenagem aos 25 Anos da Morte de Freddie Mercury. A banda liderada por Pablo Padin, vocalista que impressiona pela semelhança com Freddie Mercury, na voz e na presença física, consegue emocionar o público, criando a magia de que o Queen ainda está vivo, durante as quase duas horas de show. O tributo será apresentado às 21 horas, no Guairão. Evento realizado pela produtora Multi Eventos Promoções.

Com vestuários, sons e instrumentos exatamente semelhantes aos originais, durante os 110 minutos do show, a banda passeia por clássicos como “Bohemian Rhapsody”, “Radio Gaga”, “We will Rock You”, “We Are The Champions”, entre outros.

A banda apresenta músicas de todas as épocas completamente ao vivo. Não tem vozes, coros, ou instrumentos agregados, muito menos qualquer recurso de Play back. As canções são respeitadas minuciosamente em seus arranjos originais, absolutamente AO VIVO.

A semelhança física e vocal de Pablo Padín com Freddie Mercury & os demais integrantes da banda God Save The Queen, com o grupo original é sem dúvida a chave do êxito deste famoso quarteto, eleito em 2011 pela Revista Rolling Stone como o melhor tributo de todos os tributos do mundo.

Sua última turnê de 2015 atraiu mais de 350 mil espectadores. Foram mais de 60 shows, que passaram pela Europa, Portugal, Espanha, Suíça, Inglaterra, Brasil e na terra natal, Rosário, na Argentina. A turnê 2016, irá percorrer países como o México, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Reino Unido, Espanha, Portugal, Itália, Suíça e Rússia.

GOD SAVE THE QUEEN

Nascido em 1998 na cidade de Rosário, Argentina, God Save The Queen (originalmente Diós Salve a la Reina em español), em 15 anos de existência, após turnês consecutivas por todo o planeta, converteu-se na melhor e mais elogiada banda tributo ao Queen do mundo.

A banda consegue criar ao público a sensação de estar vendo e ouvindo o Queen ao vivo. Seus integrantes ocupam o mesmo espaço e a mesma formação em cena, exatamente como o grupo inglês apresentava-se nos palcos do mundo, na década mágica de 80, com todos os instrumentos originais, vestuários e cenografias que copiam todos os detalhes da famosa banda de Freddie Mercury.

Durante o ano de 2003, God Save The Queen ganhou o Cavern Rock Festival de Buenos Aires, que elege a melhor banda latino-americana de Rock e como prêmio, viajou à Inglaterra, para realizar 2 apresentações no prestigiado pub , onde nasceram The Beatles, o The Cavern Club de Liverpool, Inglaterra. Tamanho foi o sucesso desses shows que a banda voltou a Liverpool consecutivamente em 2005, 2007, 2008 y 2009 como a banda mais importante do "Mathew Street Festival", encerrando o maior festival tributo do mundo, para mais de 30 mil ingleses e visitantes.

A semelhança física de seus integrantes com os originais do Queen, especialmente na figura de Pablo Padín, vocalista e pianista do God Save the Queen interpretando Freddie Mercury; distinguem a banda de qualquer outro tributo. Pablo foi elogiado por Ray Johnson, organizador do festival como " A cópia idêntica de Freddie Mercury. É " o showman" por natureza".

Durante 2004, God Save the Queen conquistou também a convenção de Queen mais importante da América Latina, o "Queens Day Brazil" em São Paulo.

Serviço:

GOD SAVE THE QUEEN

DATA: 10/06/2017 – sexta-feira

LOCAL: Teatro Guaíra Rua XV de Novembro, 971 - Centro, Curitiba - PR, 80020-310

HORÁRIO: 20:00 (Abre o teatro) / 21:00 (Aprox. do evento)

Classificação: LIVRE

Realização: Multi Eventos Promoções

Ingressos: Os valores variam de R$ 66,00 a R$ 186 a meia-entrada. O preço varia de acordo com o setor.