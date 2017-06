Renan Ribeiro diz que SP mantém elenco forte mesmo com saída de jogadores

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a saída de Luiz Araújo praticamente definida para o Lille, da França, o treinador Rogério Ceni deixa de contar com um dos seus principais jogadores. E a tendência é de que mais atletas do elenco sejam negociados nesta janela de transferência para a Europa. No entanto, o goleiro são-paulino Renan Ribeiro não acredita que a equipe vá perder sua força no decorrer desta temporada. "O Luiz Araújo é um jogador importante para a equipe, mas acredito que o elenco, apesar de não ser tão grande, consegue ter uma peça de reposição. O Rogério é inteligente, vai saber reposicionar as peças independente de quem ele perder", disse Renan Ribeiro, que analisou a performance de Luiz Araújo "Todos os jogadores que estão aqui são importantes para o grupo. Luiz Araújo é um garoto, um cara que ajuda muito. Ele tem muito para aprender ainda. A gente cobra muito a questão da marcação, que ele tem que ajudar. Se for concreto que ele vá sair, desejo boa sorte, que ele aproveite. Os mais experientes sempre estão perto dele pedindo que ele não perca a alegria dentro de campo. É um grande jogador", afirmou. Segundo o arqueiro, para não cair o rendimento da equipe, é importante que os jogadores saibam deixar as negociações longe do dia a dia no CT da Barra Funda. "Quem está no São Paulo tem uma visibilidade maior. A gente fica feliz por isso, mas por outro lado é claro que preocupa. Quem está aqui, tem de se esquecer do extracampo para ajudar o São Paulo." O próprio Renan Ribeiro ainda pode negociar a renovação do seu contrato com o São Paulo nas próximas semanas. O goleiro, de 27 anos, tem vínculo com o clube até maio de 2018. "Ainda não fui procurado. Esse assunto eu prefiro deixar na mão do meu empresário, claro que quero ficar muito tempo, mas essa decisão não é minha. Procuro fazer o trabalho pensando em ajudar o São Paulo", disse o goleiro.