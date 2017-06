Bruno Soares é eliminado, e Andy Murray avança em Roland Garros

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O escocês Andy Murray enfrentou nesta segunda-feira (5) o russo Karen Khachanov, estreante em Roland Garros. O número 1 do mundo venceu o jovem de 21 anos por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4, e avançou às quartas de final na competição realizada na França após duas horas e quatro minutos de partida. Murray começou bem o primeiro set, com bons saques. Apesar disso, Khachanov também mostrou suas qualidades e deu um certo trabalho ao escocês. Após duas duplas faltas do russo, Murray adquiriu boa vantagem com uma quebra. Em seguida, confirmou o serviço e chegou ao 5/2. O escocês então concluiu a primeira etapa do duelo muito bem e cometeu apenas um erro não forçado, fechando em 6/3. No segundo set, Murray conseguiu quebrar o saque de Khachanov logo no início. Apesar disso, o estreante se recuperou e devolveu a quebra, empatando em 3/3. O escocês, então, demonstrou superioridade e fechou a segunda parte com 6/4. No primeiro game do terceiro set, Murray quebrou o serviço do adversário, confirmou seu saque e começou com vantagem. Atrás do placar, Khachanov se reencontrou na partida e encostou no escocês: 4/3. Khachanov não se assustou com a desvantagem e empatou o jogo em 4/4 ao devolver uma quebra de saque a Andy Murray. O escocês, então conseguiu uma nova quebra e foi sacar pela vaga nas quartas de final. Murray chegou ao duplo match-point e fechou a partida por 6/4. Agora, o escocês espera o seu adversário, que sairá da partida entre Verdasco e Nishikori. BRUNO SOARES ELIMINADO Em busca da terceira semifinal em Roland Garros, o brasileiro Bruno Soares enfrentou, ao lado de Jamie Murray, a dupla formada por Santiago Gonzalez e Donald Young e perderam por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 7/6 (3) e 7/6 (4). Soares e Murray começaram muito bem o primeiro set, com quebras e boas devoluções. Com isso adquiriram a vantagem de 5/2, o que facilitou para a dupla nos games de serviço. A dupla formada pelo britânico e pelo brasileiro acabou fechando a primeira etapa com tranquilidade por 6/3. O segundo set foi mais equilibrado e Bruno Soares e Jamie Murray decepcionaram, apesar de chegarem a levar vantagem de 5/3 na parcial. A dupla formada pelo mexicano e o norte-americano acabou levando o segundo set no tie-break por 7/6 (3). Assim como na última parcial, o equilíbrio marcou o terceiro set. Ambas as duplas seguiram confirmando seus respectivos serviços e a partida ficou empatada em 6/6. No tiebreak, Gonzalez/Young conseguiram um mini-break e levaram a vantagem até o fim, vencendo por 7 a 4.