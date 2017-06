Veja 6 lugares para ter um jantar a dois no dia dos namorados em Curitiba

(foto: Divulgação)

Comemorado pelos brasileiros no dia 12 de junho, o Dia dos Namorados sempre remete ao romantismo de um jantar a dois em um lugar especial. Em Curitiba, um dos principais polos gastronômicos do país, não vão faltar opções diferenciadas para os casais que desejam surpreender seus parceiros e deixar a data ainda mais especial. Por causa da grande procura, muitas casas irão abrir em horários especiais com programação nos dias 10, 11 e 12 de junho. Separamos seis opções especiais saborosas e apaixonantes:

- Para os casais que querem curtir a data sem sair da dieta, o Verd & Co. (Cel.Dulcídio, 588 – Batel) restaurante especializado em comida saudável criativa, preparou uma ação especial para o dia 10 de junho (sábado). Além do cardápio normal da casa, será oferecida durante todo o dia a opção “Menu Namorados”, que custará R$ 90 por pessoa e vai incluir aperitivo surpresa, entrada, prato principal e sobremesa. Para o jantar, o estabelecimento terá uma decoração especial e como cortesia os casais ganharão uma taça de espumante e flores.

- No Simples Assim, (Rua Alferes Angêlo Sampaio, 1671 – Batel) o menu do dia 12 de junho será voltado aos casais que não abrem mão de uma boa cerveja artesanal. O empreendimento vai oferecer um jantar com cardápio exclusivo e harmonizado em parceria com a Osteria Capitolina. O menu completo, elaborado pelos chefs Guilherme De Rosso (Simples Assim) e Massimiliano Morabito (Osteria Capitolina), custará R$ 160 por pessoa. Nele está incluso o jantar, com todos os pratos, e a harmonização com cervejas artesanais. O menu terá Couvert (Pane D’Italia), Antepasto (Terrina de Foie Gras e Gelatina di Sauterne), Primeiro Prato (Malloreddus al Porcini, Tartufo e Zucca), Segundo Prato (Mignon do Namorados) e Sobremesa (Musse de Chocolate Belga Double IPA).

- Pensando em disponibilizar o menu especial de Dia dos Namorados por mais tempo, o restaurante Mukeka Cozinha Brasileira (Rua Machado de Assis, 417 – Juvevê) comandado pelo chef Ivan Lopes, irá realizar a ação “Dois Dias Para Comemorar”. Nos dias 11 e 12 de junho, a casa vai oferecer jantares com cardápio exclusivo a R$115 por pessoa. O público terá a oportunidade de escolher uma entrada (salada de bacalhau, vagem e grão de bico ou batuta e aioli de açafrão), um prato principal (Ravióli de Cordeiro com molho de ervas frescas e cenoura mini ou Pescada em Crosta de amêndoas com espaguete de legumes e molho de limão galego ou Costela de Angus deossada com Gnochi de batata e aspargos) e uma sobremesa (Cheescake de Cumaru com goiabada cascão e farofa de castanha ou Torta de Chocolate com calda de café e gelado de frutas vermelhas). Para completar o cardápio e deixar jantar ainda mais romântico, cada casal ganhará uma garrafa de espumante.

- Quem também vai dedicar duas noites especiais para os apaixonados é o Ernesto Ristorante (Rua Myltho Anselmo da Silva, 1483 – Mercês).Comandado pelo premiado chef Dudu Sperandio, o empreendimento preparou cardápios exclusivos para os jantares dos dias 11 e 12 de junho. No domingo dia 11 de junho, o menu custará R$ 150 por pessoa, e será composto por quatro preparos: Couvert (Pão artesanal, berinjela e manteiga de vinho), Entrada (Ravioli de abóbora com molho de queijo de cabra, nozes caramelizadas e ervas frescas), Prato Principal (Mignon grelhado com molho de cogumelos e risoto cremoso de beterraba) e Sobremesa (Panna cotta clássica com calda de frutas vermelhas). No dia 12 de junho (segunda-feira), o Ernesto Ristorantevai trabalhar com uma nova opção de menu, que custará R$ 165: Couvert (Pão artesanal, berinjela e manteiga de vinho), Entrada (Polenta cremosa com ragu de cogumelos), Prato Principal (Mignon grelhado com molho de vinho do porto com risoto cremoso de açafrão e pinoli) e Sobremesa (Crumble de maçã com sorvete artesanal de canela).

- Para os apaixonados que não abrem mão do clima aconchegante de um café, o Barista Coffee Bar (Rua Moyses Marcondes, 609 – Juvevê) comandado pelo premiado barista Leo Moço, preparou uma ação exclusiva para os casais apaixonados. Durante todo o dia 12 de junho, serão servidos dois combos especiais que vão custar R$ 85: Batata rosti com queijo gorgonzola ou Batata rosti de queijo, bacon e ervas. Ambas as opções acompanham Tartelete de creme de baunilha com calda de frutas vermelhas, meia garrafa de vinho e um café a escolha do casal.

- O Gralha Azul Restaurante Campestre, junto à Vinícola Araucária, em São José dos Pinhais, promove neste sábado (10/6), a partir das 20 horas, o jantar do Dia dos Namorados, com a assinatura do chef Danilo Nakamura Takigawa, novo contratado da casa. Um cardápio exclusivo para o jantar do Dia dos Namorados foi preparado pelo novo chef, reunindo sofisticação e qualidade com os vinhos e espumantes premiados da Vinícola Araucária. A programação inclui uma apresentação da cantora Daniela Souza.

O cardápio: Couvert e Entrada (harmonização com o espumante Poty Lazzarotto brut), Primeiro prato: Tamboril poché com amburana, creme de caqui ácido e vinagrete de quinoa. Harmonização: vinho branco Angustifólia Chardonnay. Segundo prato: Ancho com batata doce assada na cinza, gotas de agrião, folhas de beterraba desidratada. Harmonização: vinho tinto Angustifólia Merlot. Sobremesa (Harmonização: espumante Poty demi-sec). Preço por casal: R$ 350,00. (Transporte - ida e volta opcional: R$ 30,00 por casal).