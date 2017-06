Senai abre matrículas para cursos técnicos no Paraná

Já estão abertas em todo o Paraná as matrículas para os cursos técnicos do segundo semestre de 2017 do Senai. São 27 cursos oferecidos em 37 unidades em todo o estado, presentes em 32 municípios, incluindo Curitiba, cidades da Região Metropolitana e Litoral. Em todo o estado, são cerca de 3.500 vagas.

Em Curitiba os cursos estão disponíveis em quatro unidades: Boqueirão (Administração e Manutenção Automotiva), Campus da Indústria (Edificações e Manutenção e Suporte a Informática), Cidade Industrial de Curitiba (Biotecnologia, Controle Ambiental, Eletrônica, Eletrotécnica, Mecânica, Mecatrônica e Química) e Portão (Informática, Logística e Segurança do Trabalho).

Na Região Metropolitana, há vagas em Araucária (Eletromecânica), Campo Largo (Administração, Mecânica e Eletrotécnica), Pinhais (Mecânica), Rio Branco do Sul (Eletromecânica), Rio Negro (Informática, Segurança do Trabalho e Logística) e São José dos Pinhais (unidade Afonso Pena – Mecânica) e Costeira – Administração, Qualidade e Eletromecânica). Já em Paranaguá, os cursos oferecidos são Eletromecânica, Eletrotécnica e Segurança do Trabalho.

As matrículas, que podem ser realizadas até 17 de julho, mesma data de início das aulas, são realizadas nas próprias unidades do Senai onde serão ministrados os cursos e não há testes seletivos para ocupar as vagas. Para se matricular, é preciso estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. A relação completa dos documentos necessários para a matrícula está disponível no edital, na página do Senai Paraná na internet.

Há demanda

Na Alemanha – país com a mais baixa taxa de desemprego entre jovens – 51,5% optam pela educação profissional. No segundo país com a menor taxa de desemprego entre jovens, a Áustria, 78,6% deles fazem esta escolha. Já no Brasil, onde a taxa de desemprego entre os 18 e os 24 anos chegou a 25,9% no final de 2016, apenas 11% fazem a opção.

No ano passado, o Senai divulgou o estudo inédito Mapa do Trabalho Industrial, que previu a demanda dos postos de trabalho na indústria de 2017 a 2020. De acordo com o estudo, nos próximos três anos, o Brasil precisará qualificar 13 milhões de profissionais para atuarem na indústria. Somente no Paraná serão necessários 920 mil trabalhadores em profissões industriais com nível técnico.

As áreas com maior demanda por técnicos entre 2017 a 2020 no Paraná serão: Meio ambiente e produção (27.027 vagas), Metalmecânica (20.683), Energia (17.277), Tecnologias de Informação e Comunicação (14.621) e Construção (13.901). “Os cursos técnicos do Senai são uma porta de entrada para o mercado de trabalho”, afirma Giovana Chimentão Punhagui, gerente de educação do Sistema Fiep. “Com as informações do Mapa Trabalho Industrial, o estudante pode aliar sua vocação com a demanda do mercado, o que pode ser um bom impulso à iniciação profissional”, completa.

Serviço:

Cursos Técnicos do Senai – 2º semestre

Matrículas até 17 de julho