Shopping de Curitiba recebe pista de patinação no gelo

(foto: Divulgação/Assessoria)

O ParkShoppingBarigüi inaugura nesta terça-feira (6) a sua tradicional pista de patinação no gelo, que marca a abertura da temporada de atrações das férias de inverno. Durante os próximos 55 dias, os curitibanos e os turistas que estiverem pela cidade poderão aproveitar a atração que chega à sua 12ª edição, garantindo diversão e momentos incríveis para todas as idades.

A pista, construída na praça central do shopping, tem mais de 430 metros quadrados de gelo e capacidade para receber até 70 patinadores simultaneamente. As sessões são de 30 ou 60 minutos de patinação e custam R$ 40,00 ou R$ 65,00. A idade mínima para patinar é 5 anos de idade e não há diferença de preços para crianças e adultos. As crianças menores, de 2 a 5 anos de idade, podem brincar na pista passeando no Big Ice Car (trenó), pelo valor de R$ 20,00.

“O ParkShoppingBarigüi tem um compromisso com os seus clientes de sempre trazer para Curitiba atrações especiais. Por isso, fomos o primeiro shopping a apresentar a pista de patinação no gelo, que faz tanto sucesso que chegou à sua 12ª edição anual consecutiva, ressalta a gerente de Marketing do shopping, Silvia Pires Omairy.

A pista de patinação conta com monitores treinados para auxiliar os patinadores, além de oferecer gratuitamente todo o material de segurança, como capacetes, joelheiras, luvas e cotoveleiras. A estrutura possui barras acolchoadas em todo o seu perímetro, que garantem proteção aos clientes.

Estão disponíveis para os patinadores 200 pares de patins com numeração variando do 28 ao 47. A temporada 2017 da pista de gelo do ParkShoppingBarigüi só termina no dia 30 de julho e está aberta de segunda a sexta-feira, das 11h às 23h, sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h.

SERVIÇO

Pista de Patinação do ParkShoppingBarigüi

Quando: Até 30 de julho, de segunda a sexta-feira, das 11h às 23h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos, das 12h às 21h

Onde: Praça central do ParkShoppingBarigüi

Quanto: O circuito de 30 minutos custa R$ 40, o de uma hora, R$ 65,00 e o Big Ice Car (Trenó) de 5 minutos, por R$ 20,00– sendo restrito para crianças de 2 a 5 anos.

Classificação: 5 anos

Mais informações: Pelo site www.parkshoppingbarigui.com.br