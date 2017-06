Programação da Prefeitura para a Semana do Meio Ambiente

A Semana do Meio Ambiente foi aberta oficialmente nesta segunda-feira (5/6), data em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, com a exposição de ações e projetos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente no calçadão da Rua XV de Novembro. Quem quiser conferir o trabalho, tem até a próxima quarta-feira (7/6).

Na mostra, é possível encontrar a Trilha da Biodiversidade, com a vegetação e a fauna da cidade representada por animais taxidermizados do Museu de História Natural do Capão da Imbuia. Há também atividades de educação ambiental e produtos de material reciclado do Ecocidadão. A Guarda Municipal levou seu teatro de fantoches sobre a dengue. Sanepar, Emater e a Força Verde da Polícia Militar também participam.

Os maiores destaques da Semana do Meio Ambiente, porém, serão a chamada Carrinhada e a coleta de lixo eletrônico e óleo de cozinha usado. A Carrinhada vai reunir, na quarta-feira (7/6) 700 catadores de material reciclável para uma ação de sensibilização quanto à necessidade de separar os resíduos de forma adequada, evitar o acúmulo e a proliferação de doenças, como a dengue.

Já a coleta de lixo eletrônico e óleo de cozinha usado está marcada para sábado (10/6), no Parque Barigui. Podem ser entregues monitores, computadores, aparelhos de telefonia celular, televisores, câmeras fotográficas, e impressoras. O projeto tem parceria do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná (Sescap-PR), Programa Ecocidadão e Arquidiocese de Curitiba. A semana também terá palestras de sensibilização para preservação e sustentabilidade.

Semana do Meio Ambiente:

Exposição de Projetos e Ações da Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Data: terça-feira (6/6) e quarta-feira (7/6)

Horário: das 9h às 17h

Local: calçadão da Rua XV de Novembro, próximo à Praça Osório

Exposição Reciclagem e Práticas Ambientalmente Corretas

Data: quarta-feira (7/6)

Horário: das 9h às 12h

Local: Colégio Estadual do Paraná (Avenida João Gualberto, 250, Centro)

Carrinhada

Data: quarta-feira (7/6)

Horário: das 9h às 12h

Local: concentração na Praça Nossa Senhora da Salete

Recolhimento de lixo eletrônico, óleo de cozinha e material reciclável

Data: sábado (10/6)

Horário: 9h às 16h

Local: Parque Barigui