Painel de Educação traz a Curitiba debate sobre estratégias de aprendizagem

Na próxima quinta-feira (8.6), o Sistema Etapa volta a Curitiba para nova rodada do Painel de Educação e mostra a importância do aprender, segundo princípios da psicologia cognitiva e estratégias metacognitivas. O evento, direcionado a educadores e gestores de escolas da rede particular de ensino, acontece das 8h30 às 12h, no Quality Hotel [Al. D.Pedro II, 740 - Batel].

Inscrições no site: https://www.etapa.com.br/formularios/formulario/capa/257.

A abordagem gira em torno do desenvolvimento do cérebro: a maturação e o desenvolvimento de regiões e funções. Os estímulos ambientais são cruciais na interação da neurobiologia e genética para a aprendizagem e equilíbrio da criança e do adolescente. De que modo isso ajuda a aprender a aprender?Como deve ser a relação entre escola e educação, visando a conscientização e a apropriação dos conhecimentos da neurociência educacional e da psicologia cognitiva para melhor atender os desafios educacionais do século XXI?

O Dr. Fernando Louzada, formado pela USP e pela Harvard Medical School, vinculado à Universidade Federal do Paraná, tratará do tema ‘Cérebro, razão, emoção e funções executivas na aprendizagem’ em sua palestra sobre o amadurecimento cerebral, processo que ocorre principalmente ao longo das duas primeiras décadas da vida. Algumas áreas já estão maduras ao nascimento, enquanto que, outras, amadurecem mais tardiamente, caso do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é uma região envolvida com o processamento das funções executivas, conjunto de habilidades relacionadas à atenção, flexibilidade e planejamento. Serão discutidas as relações entre amadurecimento pré-frontal, razão, emoção e suas implicações para a prática pedagógica, a partir da experiência de pesquisa do Professor, que coordena, na Universidade Federal do Paraná, o Laboratório de Cronobiologia Humana, dedicado ao estudo das relações entre sono, aprendizagem e desempenho escolar.

O professor Eduardo Sisti atualmente cursa especialização em História da Arte (PUC) e MBA em Gestão Escolar (USP) e atua como Consultor Pedagógico e elaborador de material didático para o Grupo Etapa. A partir de sua experiência de ensino e gestão, o professor apresentará em ‘Estratégias Metacognitivas: da teoria à prática’técnicas de estudo voltadas para a motivação e para o aperfeiçoamento de nossa habilidade de aprender.

Sobre o Grupo Educacional Etapa

O Etapa é um dos mais importantes grupos educacionais do país, responsável pelo Colégio Etapa, Curso Etapa, Gráfica Editora Guteplan, Editora Núcleo e ESEG-Escola de Engenharia e Gestão. Criado há 45 anos, sua diretriz maior é proporcionar ensino da mais alta qualidade, desde a educação básica até o ensino superior. Além disso, o Sistema Etapa, especificamente, tem presença nacional há 25 anos e foi criado com o objetivo de transmitir práticas e saberes às escolas que pretendem fazer da sua atividade um referencial. www.sistemaetapa.com.br.